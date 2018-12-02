serpinc

Андрей serpinc

 
54 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести сайт на wordpress из webflow

    Требуется перенести сайт с Webflow на WordPress. Сайт состоит из около 40 страниц с типовыми блоками. Необходимо реализовать удобное редактирование контента. Доступ к Webflow будет предоставлен на тарифе CMS. Функционал авто-поддоменов переносить не нужно.

    WebflowWordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить ошибки на сайте

    Необходимо исправить ошибки отображения элементов сайта в десктопной и мобильной версиях. Анализ проблемы и предоставление списка изменений в коде сайта без доступа к движку. Определение стоимости работы после оценки масштабов проблемы.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Требуется менеджер для закупки рекламы

    $25

    Требуется искать и вести переговоры с микроблогерами (10+ тыс подписчиков, любая платформа) готовых попробовать дополнительную нативную монетизацию своего блога. Сфера сложная - инвестиции. Сложная, потому что очень много обмана и большинство людей относится крайне недоверчиво.  ...

    Продажи и лиды13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать красивый одностраничный сайт

    Тематика - диетология для домашних животных. ЦА преимущественно женщины.  Вводные данные: уже есть лендинг подробный, где все расписано. Он оказался сложный для восприятия. Придумали концепцию как его упростить до "одноэкранного" объема. Есть ...

    CSSHTMLJavaScript
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн баннеров

    Предлагается создать серию из 5 баннеров разного стиля, для выбора наиболее эффективного. Нет четкого тз по текстам, есть 5 вариантов, нужно предварительно обсудить. Ваш опыт приветствуется. Формат 240х400 Рекламируемый сайт petdiet.pro ...

    Баннеры48 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ищу исполнителя для продвижения через соцсети

    Закажу под ключ создание и раскрутку страницы в любой соцсети, оплата за каждого привлеченного клиента. Легальный продукт, инвестиции. Не пирамида.  Условия сотрудничества обсуждаются!

    Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разработка системы перехвата онлайн очереди

    Есть у нас такая интересная задача: На сайте одного консульства иногда выкидывают квоты на подачу документов на визу. Настолько это редко и такой ажиотаж, что записаться у большинства людей никак не получается. Есть задача ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вывод из-под фильтра Яндекса

    - Сложный проект, старый большой сайт. Страницы в индексе, но трафика нет. Понятно, что тематика из нелюбимых. - По вебмастеру "Сайт может угрожать безопасности пользователя, или на нём были обнаружены нарушения правил поисковой системы. ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн календаря трио на 2019 год

    Необходимо подготовить дизайн календаря трио на 2019 год. Компания занимается поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Изображение должно содержать стилизованное сердце (макет уже готов), логотип компании и слоган. Слоган: В ритме стройки. Макет сердца ...

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн календаря трио 2018

    Предлагается оформить календарь на 2018 год для компании занимающейся поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Есть макеты за прошлые годы, фирменный стиль. Хочется интересно обыграть тематику. Важно портфолио.

    Дизайн продукции20 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Парсинг ссылок html, чистка битых

    Задача следующая: есть сайт на php+mysql. В базе есть текстовое поле, в котором хранится html код. В html среди прочего прописаны ссылки вида Часть из которых некорректно оформлены, часть не возвращает 200 ...

    HTMLMySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн календаря трио 2017

    Предлагается оформить календарь на 2017 год для компании занимающейся поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Есть макеты за прошлые годы, фирменный стиль. Хочется интересно обыграть тематику. Важно портфолио.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптация JS скрипта к новому дизайну

    Требуется адаптировать трубный калькулятор на jasvascript для работы с новым дизайном (bootstrap).  http://goo.gl/OBI9dT Работа не горит, вероятны повторные обращения по этому проекту. На входе ссылка на старую версию и макет верстки.  На выходе ...

    BootstrapJavaScript
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн корпоративного сайта

    Ищем команду фрилансеров-профи для редизайна + верстки корпоративного сайта. На большую переделку + постоянное сотрудничество по доработке.  Наши требования: - Пунктуальность и инициативность. Многие задачи будут ставиться недостаточно определенно, решение нужно будет предлагать ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Отрисовать в векторе 13 прокладок

    Есть гост с размерами. ГОСТ 15180-86 Нужно в формате ai по размерам отрисовать 13 прокладок, каждую в свой файл. Аккуратно и без ошибок в размере 1-к-1. Для загрузки в плоттер. с 50 ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка интерфейса

    $20

    Есть работающий информационный сайт. Требуется в соответствии с дизайном отрисовать 1 кнопку и 1 мини-блок. Блок, вероятно, нужно будет сделать с версткой. Установим на сайт самостоятельно. (Проект ZonaObzora) PS ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить стену на фотографию

    $100

    СРОЧНО! Сегодня до 19.00. Нужен профессионал, способный качественно отредактировать фотографию помещения (добавить вместо шкафа в коридор кладовку, СИММЕТРИЧНО расположенную с одной стороны от входной двери - стена и дверь). Есть несколько фото с разных ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер

    $50

    Предлагаем долгосрочное сотрудничество. Для сайта тематики ip-телефония требуется писать новости примерно 1500 символов. Рерайт или перевод, уникальность, из разных источников. Для каждой новости нужно будет дописывать 2-4 предложения по заданию из GoGetLinks ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Технический текст на английском (56к c пробелами)

    Тематика: производство изделий из полиэтилена Формат: MS word Подробнее: глава из книги Страна: США, англ яз Требуется сделать хорошо, неспешно, вдумчиво. Есть пример перевода введения для согласования терминологии. ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка Firewall под VMWARE

    Необходимо реализовать схему, когда на компьютере пользователя работает виртуальная машина (vmware) и весь трафик с нее идет через VPN (PPTP либо OpenVPN). Для предотвращения утечки трафика поднимается еще одна виртуальная машина с firewall. ...

    Linux
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибки на сайте
Несложное задание, быстрая оплата. Рекомендую.
Спасибо за оперативность, доверие и качественную работу за адекватную стоимость! Рекомендую.
Ответный отзыв
zigzagteam
Евгени 
31 год
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Создать красивый одностраничный сайт
CSSHTMLJavaScript
Отличный заказчик!
всё в срок, то что было не до конца оговорено доработано без доплаты. Рекомендую исполнителя!
Ответный отзыв
bial
Илья 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
$1
7 баллов
10 лет назад
Отрисовать в векторе 13 прокладок
Рекомендую!
все четко, рекомендую!
Ответный отзыв
nikitok951
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработка интерфейса
Я немного затянул со сроками, но со стороны Андрея были лишь сдержанные замечания, работу завершили на позитивных тонах, рекомендую как отличного заказчика!
Все доделали до положительного результата. По срокам в процессе были вопросы, но и в мою сторону тоже. В итоге работу на позитиве завершили, я доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Настройка Firewall под VMWARE
Linux
Интересный проект, достойная оплата!
Все сделано быстро и качественно. Рекомендую!
Ответный отзыв
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