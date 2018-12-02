Требуется перенести сайт с Webflow на WordPress. Сайт состоит из около 40 страниц с типовыми блоками. Необходимо реализовать удобное редактирование контента. Доступ к Webflow будет предоставлен на тарифе CMS. Функционал авто-поддоменов переносить не нужно.
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить ошибки отображения элементов сайта в десктопной и мобильной версиях. Анализ проблемы и предоставление списка изменений в коде сайта без доступа к движку. Определение стоимости работы после оценки масштабов проблемы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $25
Требуется искать и вести переговоры с микроблогерами (10+ тыс подписчиков, любая платформа) готовых попробовать дополнительную нативную монетизацию своего блога. Сфера сложная - инвестиции. Сложная, потому что очень много обмана и большинство людей относится крайне недоверчиво. ...Продажи и лиды13 заявокЗакрыт4 года назад
Тематика - диетология для домашних животных. ЦА преимущественно женщины. Вводные данные: уже есть лендинг подробный, где все расписано. Он оказался сложный для восприятия. Придумали концепцию как его упростить до "одноэкранного" объема. Есть ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
Предлагается создать серию из 5 баннеров разного стиля, для выбора наиболее эффективного. Нет четкого тз по текстам, есть 5 вариантов, нужно предварительно обсудить. Ваш опыт приветствуется. Формат 240х400 Рекламируемый сайт petdiet.pro ...Баннеры48 заявокЗакрыт5 лет назад
Закажу под ключ создание и раскрутку страницы в любой соцсети, оплата за каждого привлеченного клиента. Легальный продукт, инвестиции. Не пирамида. Условия сотрудничества обсуждаются!Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен5 лет назад
Есть у нас такая интересная задача: На сайте одного консульства иногда выкидывают квоты на подачу документов на визу. Настолько это редко и такой ажиотаж, что записаться у большинства людей никак не получается. Есть задача ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- Сложный проект, старый большой сайт. Страницы в индексе, но трафика нет. Понятно, что тематика из нелюбимых. - По вебмастеру "Сайт может угрожать безопасности пользователя, или на нём были обнаружены нарушения правил поисковой системы. ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо подготовить дизайн календаря трио на 2019 год. Компания занимается поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Изображение должно содержать стилизованное сердце (макет уже готов), логотип компании и слоган. Слоган: В ритме стройки. Макет сердца ...Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Предлагается оформить календарь на 2018 год для компании занимающейся поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Есть макеты за прошлые годы, фирменный стиль. Хочется интересно обыграть тематику. Важно портфолио.Дизайн продукции20 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача следующая: есть сайт на php+mysql. В базе есть текстовое поле, в котором хранится html код. В html среди прочего прописаны ссылки вида Часть из которых некорректно оформлены, часть не возвращает 200 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Предлагается оформить календарь на 2017 год для компании занимающейся поставкой трубопроводов и запорной арматуры (водоснабжение, газоснабжение, канализация). Есть макеты за прошлые годы, фирменный стиль. Хочется интересно обыграть тематику. Важно портфолио.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется адаптировать трубный калькулятор на jasvascript для работы с новым дизайном (bootstrap). http://goo.gl/OBI9dT Работа не горит, вероятны повторные обращения по этому проекту. На входе ссылка на старую версию и макет верстки. На выходе ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ищем команду фрилансеров-профи для редизайна + верстки корпоративного сайта. На большую переделку + постоянное сотрудничество по доработке. Наши требования: - Пунктуальность и инициативность. Многие задачи будут ставиться недостаточно определенно, решение нужно будет предлагать ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть гост с размерами. ГОСТ 15180-86 Нужно в формате ai по размерам отрисовать 13 прокладок, каждую в свой файл. Аккуратно и без ошибок в размере 1-к-1. Для загрузки в плоттер. с 50 ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Есть работающий информационный сайт. Требуется в соответствии с дизайном отрисовать 1 кнопку и 1 мини-блок. Блок, вероятно, нужно будет сделать с версткой. Установим на сайт самостоятельно. (Проект ZonaObzora) PS ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
СРОЧНО! Сегодня до 19.00. Нужен профессионал, способный качественно отредактировать фотографию помещения (добавить вместо шкафа в коридор кладовку, СИММЕТРИЧНО расположенную с одной стороны от входной двери - стена и дверь). Есть несколько фото с разных ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Предлагаем долгосрочное сотрудничество. Для сайта тематики ip-телефония требуется писать новости примерно 1500 символов. Рерайт или перевод, уникальность, из разных источников. Для каждой новости нужно будет дописывать 2-4 предложения по заданию из GoGetLinks ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Тематика: производство изделий из полиэтилена Формат: MS word Подробнее: глава из книги Страна: США, англ яз Требуется сделать хорошо, неспешно, вдумчиво. Есть пример перевода введения для согласования терминологии. ...Переводы18 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо реализовать схему, когда на компьютере пользователя работает виртуальная машина (vmware) и весь трафик с нее идет через VPN (PPTP либо OpenVPN). Для предотвращения утечки трафика поднимается еще одна виртуальная машина с firewall. ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад