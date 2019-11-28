Ищу исполнителя для продвижения через соцсети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен14 заявок311 просмотров

Закажу под ключ создание и раскрутку страницы в любой соцсети, оплата за каждого привлеченного клиента. Легальный продукт, инвестиции. Не пирамида. 

Условия сотрудничества обсуждаются!

6 лет назад
serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Coolikov_John
Евгений 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$250
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Coolikov_John
Евгений 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад