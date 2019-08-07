Нужно продвинуть страницу в фейсбуке
Поиск водителей в Европе через соц сети/сайты
Здравствуйте. Оплата за результат.
Минимум 10 водителей для работы в такси, которые прошли анкетирование и online-собеседование.
Регион – Европа. Конкретный список городов отправим.
10 водителей – 3000 руб.
Заявки фрилансеров
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