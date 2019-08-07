Поиск водителей в Европе через соц сети/сайты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки240 просмотров

Здравствуйте. Оплата за результат.  

Минимум 10 водителей для работы в такси, которые прошли анкетирование и online-собеседование. 

Регион – Европа. Конкретный список городов отправим. 

10 водителей – 3000 руб. 

6 лет назад
EthicsWeb
Вадим 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров