Помощь в открытии и продвижении интернет-проекта на маркетплейс.

Нужен seo-маркетолог, специалист по контекстной рекламе и веб-аналитике, со знаниями и опытом онлайн-продвижения арт бизнес проекта в интернете. Опыт и понимание данной ниши и ца обязателен.

Подробности при дальнейшем обсуждении сотрудничества.

Что необходимо:

Сделать маркетинговый анализ рынка по интересующим направлениям. Дать компетентные рекомендации на основании полученного анализа. Создать план реализации проекта. Сформировать наиболее эффективную стратегию онлайн-раскрутки и продвижения аккаунтов.

Бюджет проекта на начальной стадии оговаривается отдельно.

В дальнейшем, оптимизация и продвижение – на постоянной основе, в зависимости от объема работы, по договоренности.

UPD: Интернет-проект - не сайт, а интернет-магазин на международной платформе веб-коммерции (маркетплейс) плюс соц.сети.