Здравствуйте,уважаемые исполнители! Нужноразместить 120 постов в социальной сети ВконтактеОплатасоставляет 6400 рТему и подробности расскажу на почте:
Нужен начинающий специалист по соц. сетям
Коллеги!
Нужен человек, для выполнения задач по наполнению сообществ в ВК и Инсте для автошколы. Возможно, задачи и по таргету.
Бюджет - минимальный, сложность задач - невысокая. Поэтому, рассматриваются начинающие специалисты, но прошедшие специальное обучение и имеющие первые положительные результаты.
В заявке: где и когда обучались, что уже делали, прайс на наполнение (если есть).
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