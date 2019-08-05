Нужен начинающий специалист по соц. сетям

Коллеги!

Нужен человек, для выполнения задач по наполнению сообществ в ВК и Инсте для автошколы. Возможно, задачи и по таргету.

Бюджет - минимальный, сложность задач - невысокая. Поэтому, рассматриваются начинающие специалисты, но прошедшие специальное обучение и имеющие первые положительные результаты.

В заявке: где и когда обучались, что уже делали, прайс на наполнение (если есть).