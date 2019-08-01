Помочь разобраться с несколькими вещами по запуску рекламы на Facebook

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок175 просмотров

Сам начал изучать таргетированную рекламу Facebook недавно. Вчера предложил одному кафе рекламировать их с помощью платной рекламы на Facebook. Они дали мне тестовый период 7 дней, 5 долларов на каждый день. И конечно так как это мой первый раз, есть сомнения и все такое. Просто я не знаю сколько аудиторий создавать, сколько креативов и т. д. Нужно помочь мне с этим разобраться.

Просьба: обращайтесь только если сами разбираетесь в SMM.

6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров