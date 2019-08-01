Настроить рекламу в instagram.

Добрый день. Нужно настроить рекламу в инстаграмме, из под моего аккаунта inst/facebook (доступы дам), из кабинета фейсбука(как на фото), то есть полноценная не урезанная версия продвижения постов. Примерно 10 объявлений, выставить первоначальные настройки лимиты и тп, дяльше я сам. Важен опыт кандидата.