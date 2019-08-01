Настроить рекламу в instagram.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок210 просмотров

Добрый день. Нужно настроить рекламу в инстаграмме, из под моего аккаунта inst/facebook (доступы дам), из кабинета фейсбука(как на фото), то есть полноценная не урезанная версия продвижения постов. Примерно 10 объявлений, выставить первоначальные настройки лимиты и тп, дяльше я сам. Важен опыт кандидата. 

6 лет назад
AlexeASP
Алексей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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