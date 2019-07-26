Тематика, прогнозы на спорт, инструменты для анализа футбольных событий, аналитика спортивных событий. Главный критерий отбора репутация что это честный ресурс, а не просто развод. Список найденых ресурсов должен иметь 70%+ ...
Создать сайт, инстаграм
Нужно сделать таргетированную рекламу в инстаграм, оформить страницу для набора обучающихся по английскому на новый учебный год. Далее может быть нужна помощь-сопровождение в течение 3-5 месяцев. Желательно сделать еще сайт и выкладывать посты со ссылкой на сайт. Нужно получить не менее 20 реальных людей к дню открытых дверей в конце августа.
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