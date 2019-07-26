Создать сайт, инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт20 заявок327 просмотров

Нужно сделать таргетированную рекламу в инстаграм, оформить страницу для набора обучающихся по английскому на новый учебный год. Далее может быть нужна помощь-сопровождение в течение 3-5 месяцев. Желательно сделать еще сайт и выкладывать посты со ссылкой на сайт. Нужно получить не менее 20 реальных людей к дню открытых дверей в конце августа.  

6 лет назад
guest_15643596769434
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров