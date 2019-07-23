Продвинуть/развить канал на ютубе.

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки211 просмотров

Главная цель - трафик с ютуба.Обязателен опыт работы с блогерами на юутбе.От исполнителя нужны кейсыкомпания Детских игрушек

6 лет назад
guest_15641401940474
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров