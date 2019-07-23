Здравствуйте! Требуется анализ подписчиков instaram на предмет: ботов,зарубежных аккаунтов, неактивных людей, магазинов других. Не в процентном соотношении, а поименно. Требуется дать способ, для качественного удаления "левых" аккаунтов, с избежанием резкого понижения охвата, блокировки и удаления ...
Провести рекламную кампанию, привлечь заявки на сайт с fb и inst
Необходимо привлечь заявки на сайт из социальных сетей при учете, что аккаунт регулярно блокируют. Ваша задача оперативно создавать/выкупать новые аккаунты фб и инст, чтобы не возникало простоя. Длительность - 1 месяц. Оплата 50% при запуске, 50% при закрытии проекта. Если справляетесь, запускаем следующий месячный проект. Нам необходимо не менее 10 заявок в день для обработки. ТЗ:
- Изучить заданную тематику (вебкам);
- Разработать стратегию;
- В объявлении не использовать слово "вебкам", только "работа за компьютером в студии". Предварительно обсуждать, объявления в ходе кампании должны быть разными;
- Немедленные действия в случае блокировки. Готов выкупать аккаунты, заинтересован в оперативности.
Простой во время блокировки недопустим.Убедительная просьба оставлять заявки только если вы уверены, что справитесь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
В паблик вк нужны подписчики из города Нижнекамск. Количество 300 чел. От 18 лет. Пол любой. Рассмотрю ваши предложения.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Необходимо привлечь заявки на сайт из социальных сетей при учете, что аккаунт регулярно блокируют. Ваша задача оперативно создавать/выкупать новые аккаунты фб и инст, чтобы не возникало простоя. Длительность - 1 месяц. Оплата 50% при запуске, ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Привести в порядок внешний вид канала . Монтаж и добавление видеороликов – 2...4 ролика в месяц, запуск рекламы для набора стартовых просмотров. Анализ актуальности тем и подача ТЗ на новые видео. ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима Таргетированная реклама инстаграмм-аккаунта салона красоты. Просьба в заявке сразу указывать свой логин телеграм для быстрой связи. Заранее спасибо за отклики.Социальные сети (SMM и SMO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Начинаю развивать свою You Tube канал по ландшафтному дизайну. Хочу нанять специалиста по развитию моего канала. Нужно больше подписчиков и просмотров. Ролики снимаю сам с видео оператором, монтаж осуществляем своими силами. Нужно именно ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
https://vk.com/musicams нужно заполнить музыкальную группу, добавляем фото альбома исполнителя + 5 прикрепляем 5 треков нужно 30 постов и 20 постов поставить на таймер с ежедневной публикациейСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад
необходим запуск рекламной компании в инстаграм для привлечения гостей в ресторан. Ресторан находится на Бали. Необходима консультация в создании работающиего креатива (есть качественный фото и видео продакшен) и запуск по целевой. ...Социальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Наполнитькачественным контентом – товарными и информационными баннерами. Задать единый стиль. Цель - увеличить число подписчиков с 7 до 5000 чел.и увеличить число переходов с группы на сайт компании. Дать список рекомендаций ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привестив порядок внешний вид группы. Подготовить и запустить рекламные посты по теме энергосбережение. Цель - увеличить число подписчиков с 123 до 1000 чел.(5000чел за полгода), поднять активность на 50% и увеличить число переходов с ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад