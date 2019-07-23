Провести рекламную кампанию, привлечь заявки на сайт с fb и inst

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки189 просмотров

Необходимо привлечь заявки на сайт из социальных сетей при учете, что аккаунт регулярно блокируют. Ваша задача оперативно создавать/выкупать новые аккаунты фб и инст, чтобы не возникало простоя. Длительность  - 1 месяц. Оплата 50% при запуске, 50% при закрытии проекта. Если справляетесь, запускаем следующий месячный проект. Нам необходимо не менее 10 заявок в день для обработки. ТЗ:

 - Изучить заданную тематику (вебкам);

 - Разработать стратегию;

 - В объявлении не использовать слово "вебкам", только "работа за компьютером в студии". Предварительно обсуждать, объявления в ходе кампании должны быть разными;

 - Немедленные действия в случае блокировки. Готов выкупать аккаунты, заинтересован в оперативности.

Простой во время блокировки недопустим.Убедительная просьба оставлять заявки только если вы уверены, что справитесь.

6 лет назад
vavalll
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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