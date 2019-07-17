Наполнение и продвижение группы в Faceвook

Привестив порядок внешний вид группы. Подготовить и запустить рекламные посты по теме

энергосбережение. Цель - увеличить число подписчиков с 123 до 1000 чел.(5000чел за полгода), поднять активность на 50% и увеличить число переходов с группы на сайт компании с 18 до 200. Дать список рекомендаций по качеству и количеству добавляемых постов, систематично давать ТЗ на посты нам и/или копирайтерам.