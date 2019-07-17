Создание страницы в Инстаграм с "0" для ИМ

Добрый день!

Мы имеем действующий интернет-магазин детских товаров. На данный момент стоит задача-создать продающую страницу магазина в Инстаграм с "0" и раскрутить ее:

Этап I:

- подобрать подходящее свободное имя;

- оформить страницу (логотип, шапка профиля);

- разработать единый стиль всех постов;

- проработать метки и хэштеги;

- сделать наполнение страницы по нескольким направлениям (новинки, акции, отзывы покупателей)-на данном этапе надо 25-30 постов. Дальнейшее ведении на постоянной основе будет обсуждаться позже ;

Этап II:

- продвижение аккаунта (привлечение подписчиков, таргетированная реклама, лайки).

Жду Ваших откликов.