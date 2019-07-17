Оформление аккаунта инстаграмм

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок239 просмотров

Оформление аккаунта инстаграмм.

Услуги: Разработка сайтов, Интернет реклама, Раскрутка групп, Логотипы, Безлимитный хостинг, Тексты, Дизайн, Программирование, Аудио/Видео, Переводы, Анимация и флеш, 3D Графика, Фотография, Мобильные приложения.

Их нужно разместить в виде блоков с надписями.

Пример того что нужно

https://drive.google.com/open?id=1HiNnPHyI6AIhTyoJqP5CwGZZdHnswhwh

https://aoki.select-themes.com/landing/

6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров