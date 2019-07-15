Идеи для контента в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок208 просмотров

Добрый день, 

Ищу креативщика, который за вечерм напишет с 10-к идей для наших социальных сетей. Тематика спорт, соответственно требования понимание спорта. 

Можно созвониться обсудить, можно написать кратко. 

6 лет назад
sema84
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов

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