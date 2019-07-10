Собрать список форумов и сообществ и разместить ссылку на ютуб канал

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки181 просмотр

собрать список форумов и сообществ и групп  в соц сетях, аудитория владельцы КАМАЗ, МАЗ. 

Разместить на них ссылку на ютуб канал 

отчет в эксель файле, с ссылками на пост/сообщение/коментарий

6 лет назад
digin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров