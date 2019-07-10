Суть рекламы такая: видя рекламу в инстаграмм, человек переходит на вотсап бот. Реклама кальянной продукции.
Собрать список форумов и сообществ и разместить ссылку на ютуб канал
собрать список форумов и сообществ и групп в соц сетях, аудитория владельцы КАМАЗ, МАЗ.
Разместить на них ссылку на ютуб канал
отчет в эксель файле, с ссылками на пост/сообщение/коментарий
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Увеличение числа живых подписчиков Вконтакте. Нужен диапазон 10-12 тысяч. По срокам - около недели. По бюджету - до 3500р.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать серию постов на 2 недели для аккаунта инстаграмм. Также придумать 2 акции и 1 конкурс. Аккаунт кальянов на пляже. Пишите свои цены и предложенияСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Нужно грамотно настроить рекламные кампании в instagram и facebook через ads manager. Тематика проекта — туризм, чек выше среднего. Цель — увеличить количество заявок на посадочной странице. Важно! Интересует, не консультация, а именно ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать через фейсбук геолокацию , чтобы высвечивалась в ИнстаграммСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $98
Набираем ответственных людей в команду. От исполнителей тоесть от вас, потребуется в день минимально проходить 8 регистраций и каждый занимает (30-50) минут времени в течении месяца. Цена одной регистрации указанаСоциальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, есть аккаунт redservice.by, необходимо разработать контент стратегию, фирменный стиль ну и соответственно ведение + создание и ведение рк, что можете предложить? Интересуют только белые методыСоциальные сети (SMM и SMO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Разработать концепцию, текста и тз картинок рекламных материалов для продвижение мобильного приложения для мам в социальных сетях.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн страницы пересмотреть, изучить аудиторию, заниматься просмотрами и простановкой лайков, комментариями, изучить целевую аудиторию, ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ИДЕИ. Рассчитываем на продуктивное партнерское сотрудничествоСоциальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Настройка рекламы на Фейсбук и инстаграм. Рассматриваем из Украины. Просьба писать предложение со стоимостью.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗакрыт6 лет назад