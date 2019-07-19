Сделать рекламу в инстаграмм

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен14 заявок239 просмотров

Суть рекламы такая: видя рекламу в инстаграмм, человек переходит на вотсап бот.

Реклама кальянной продукции.

6 лет назад
Katerina2
35 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

KirillMayanskiy
Кирилл 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Кирилл разбирается в рекламе в иг на все 100%! Рекомендую!
Хороший заказяик, четкое тз, постоянная связь, надеюсь на повторное сотрудничество)

Заявки фрилансеров

KirillMayanskiy
Кирилл 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад