Сделать рекламные материалы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок172 просмотра

Разработать концепцию, текста и тз картинок рекламных материалов для продвижение мобильного приложения для мам в социальных сетях.  

6 лет назад
chelenger2008
Алексей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров