Привлечь лидов с помощью трафика в Фб на вебинар

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок186 просмотров

Ищу таргетолога с опытом привлечения лидов на вебинар. Вебинар на тему инвестирования (не форекс). Оплата только за лиды. Стоимость обсуждается индивидуально.

6 лет назад
frozen11
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров