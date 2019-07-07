Перенос данных из группы в группу вк

Здравствуйте! Есть аккаунт в инстаграмме, ему несколько лет. Необходимо продвижение - привлечение новых живых заинтересованный темой (целевых) подписчиков. Боты не интересуют На данный момент подписчиков немного - 200+. Надо для начала набрать ...