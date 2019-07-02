Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт28 заявок274 просмотра

Здравствуйте уважаемые исполнители! 

Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте

Оплата составляет 6400₽

Тему и подробности расскажу на почте

6 лет назад
DynamiteTuber
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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