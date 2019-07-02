Здравствуйте! Есть аккаунт в инстаграмме, ему несколько лет. Необходимо продвижение - привлечение новых живых заинтересованный темой (целевых) подписчиков. Боты не интересуют На данный момент подписчиков немного - 200+. Надо для начала набрать ...
Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте
Здравствуйте уважаемые исполнители!
Нужно разместить 120 постов в социальной сети Вконтакте
Оплата составляет 6400₽
Тему и подробности расскажу на почте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение сайта в FB, VK, INST. Составление рекламных компаний, определение таргетинга. Аккаунты на рус и англ. языках. Желательно владение англ языком, т.к. основная ЦА англоязычная.Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть паблики по скидкам в ВК, Телеграм и Фейсбук. Нужны подписчики соответствующей целевой аудитории. Никаких ботов, фейков и прочего. Только реальные люди. В пабликах качественный контент, есть активное сообщество, поэтому учитывайте это при раскрутке, возможно ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист, для работы на постоянной основе, который сможет комплексно подойти к продвижению нашей страницы (магазин) в инстаграм - настройка и сопровождение рекламных компаний, быстрое и качественное продвижение без ботов и накруток, таргетинг. Повысить посещаемость, ...Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Для фотографа необходимо создать и раскрутить страницу в Инсте. Пишите: 1. Список предлагаемых действий для раскрутки Инсты (чем подробнее, тем лучше) 2. Цена вопроса. 3. Опыт работы, ...Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад
Продвижение страницы в Интаграм с целью привлечения оптовых и розничных клиентов. Страница dverisvarog. (межкомнатные двери от фабрики производителя). Заявки прошу присылать с ценой за месяц работы.Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток Дедлайн до 2.07.2019 24:00 За отзыв, работа не сложная.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $270
Всем здравствуйтеДедлайн 2 неделиНеобходимо перенести с одного блога в инстаграме на другой личный блог в Инстаграме посты фотографийФотографии по тематике макикюр,педикюр,уход женщины за собойАккаунты,материалы необходимые предоставлюИнтересует только ручное размещение,никакой автоматики!Социальные сети (SMM и SMO)34 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый День Фрилансеры, Наша компания занимается разработкой приложения для расскрутки инстаграма. Поскольку разработка нашего приложения находиться на завершающей стадии нам потребуются Инстаграм Аккаунты для тестирования системы. Задание: Необходимо ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Необходимо вывести тему из обсуждения вк, нужно иметь возможность настроить все возможные настройки вывода - https://vk.com/dev/board.getComments оформление должно соотв. стилям вк На просторах интернета уже есть реализованные варианты вывода топика из обсуждений, но варианты ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад