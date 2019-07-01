Доброго времени суток Дедлайн до 2.07.2019 24:00 За отзыв, работа не сложная.
Создание 100 Живых Инстраграм Аккаунтов
Добрый День Фрилансеры,
Наша компания занимается разработкой приложения для расскрутки инстаграма. Поскольку разработка нашего приложения находиться на завершающей стадии нам потребуются Инстаграм Аккаунты для тестирования системы.
Задание:
Необходимо создать 100 инстаграм аккаунтов, в КАЖНОМ должно быть:
Все описание ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
БИО аккаунта
15 разных постов с базовым описание ( фото и видео, "карусель" в том числе из фото и видео)
1 архив из 3 сториз
Заявки фрилансеров
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