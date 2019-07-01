Создание 100 Живых Инстраграм Аккаунтов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок160 просмотров

Добрый День Фрилансеры,

Наша компания занимается разработкой приложения для расскрутки инстаграма. Поскольку разработка нашего приложения находиться на завершающей стадии нам потребуются Инстаграм Аккаунты для тестирования системы.  

Задание:

Необходимо создать 100 инстаграм аккаунтов, в КАЖНОМ должно быть:

Все описание ТОЛЬКО НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

БИО аккаунта

15 разных постов с базовым описание ( фото и видео, "карусель" в том числе из фото и видео)

1 архив из 3 сториз

6 лет назад
Krynin_Andrew
31 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров