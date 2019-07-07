Оформить группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт16 заявок199 просмотров

Необходимо оформить/упаковать группу ВК

Группа для продаж услуг.

Просьба написать стоимость и тот перечень работ, которые входят в эту стоимость.

6 лет назад
yanch258
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров