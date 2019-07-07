Здравствуйте, друзья! Нужно собрать базу магазинов из инстаграма в формате ссылка на аккаунт + телефон/емейл. Это могут быть как магазины, так и бренды, которые продают свои товары в инстаграме. ...
Оформить группу ВК
Необходимо оформить/упаковать группу ВК
Группа для продаж услуг.
Просьба написать стоимость и тот перечень работ, которые входят в эту стоимость.
Заявки фрилансеров
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