Оформление аккаунта инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт24 заявки740 просмотров

Подобрать недостающие изображения,оплата 1000 р.

https://yadi.sk/i/v5-5PSWdVJ8H3A

Остается все что с надписями и отмеченные на скриншоте https://prnt.sc/os3qcf,остальное нужно подобрать

6 лет назад
q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров