Настройка рекламы на Фейсбук

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки374 просмотра

Настройка рекламы на Фейсбук и инстаграм.  Рассматриваем из Украины. Просьба писать предложение со стоимостью. 

6 лет назад
Lika181191
Людмила 
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

i_peliukh
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$12
1 день

Заявки фрилансеров

i_peliukh
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад