Увеличить узнаваемость бренда в сети

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок177 просмотров

Компания занимается производством насосного оборудования, хотим увеличить узнаваемость бренда в сети.

Имеем небольшой канал на youtube (150 человек) и группа в фейсбук (400 пользователей)

Присылайте коммерческие предложения с ценами и работами.

6 лет назад
guest_15582492200767
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров