Подобрать недостающие изображения,оплата 1000 р. https://yadi.sk/i/v5-5PSWdVJ8H3A Остается все что с надписями и отмеченные на скриншоте https://prnt.sc/os3qcf,остальное нужно подобрать
Контент инстаграм
Создание контента в инстаграмм
Заявки фрилансеров
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