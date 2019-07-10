Продвижение инстаграм аккаунта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок235 просмотров

Здравствуйте, есть аккаунт redservice.by, необходимо разработать контент стратегию, фирменный стиль ну и соответственно ведение + создание и ведение рк, что можете предложить? Интересуют только белые методы 

6 лет назад
yawgen
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров