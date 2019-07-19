Здравствуйте, я Кирилл!
Закончил курсы в крупном SMM агентстве.
Интернет у меня не выключают, свет не пропадает, на свадьбы сестер друга не хожу.
Со мной ваши рекламные бюджеты будут потрачены эффективно. В общении со мной вы будете чувствовать себя комфортно и легко.
Я могу:
•Работать с социальными сетями "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Одноклассники.
•Создавать группу "с нуля": от дизайна аватарки до создания цепляющего описания.
•Создавать по-настоящему классный и интересный контент, организовывать
контент-планы, проводить съемки.
•Работать с конкурсами на привлечение подписчиков, на "лайки", на активность, на
создание имиджа бренда.
•Настраивать таргетированную рекламу "ВКонтакте" и Facebook/Instagram, разрабатывать разные портреты целевых аудиторий.
•Поддерживать теплые отношения с клиентами, создавать максимально положительное
мнение о бренде.
•Работать с негативом.
•Монтировать видео на несложном уровне,
обрабатывать фотографии
•Создавать баннеры для соц сетей, конкурсов.
•Анализировать, выгружать статистику, писать отчеты, планировать работу.
•Выстраивать стратегию интернет-продвижения для бренда.
C удовольствием помогу вашей компании в развитии социальных сетей!