Твой SMMщик

Здравствуйте, я Кирилл!

Закончил курсы в крупном SMM агентстве.

Интернет у меня не выключают, свет не пропадает, на свадьбы сестер друга не хожу.

Со мной ваши рекламные бюджеты будут потрачены эффективно. В общении со мной вы будете чувствовать себя комфортно и легко.

Я могу:

•Работать с социальными сетями "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Одноклассники.

•Создавать группу "с нуля": от дизайна аватарки до создания цепляющего описания.

•Создавать по-настоящему классный и интересный контент, организовывать

контент-планы, проводить съемки.

•Работать с конкурсами на привлечение подписчиков, на "лайки", на активность, на

создание имиджа бренда.

•Настраивать таргетированную рекламу "ВКонтакте" и Facebook/Instagram, разрабатывать разные портреты целевых аудиторий.

•Поддерживать теплые отношения с клиентами, создавать максимально положительное

мнение о бренде.

•Работать с негативом.

•Монтировать видео на несложном уровне,

обрабатывать фотографии

•Создавать баннеры для соц сетей, конкурсов.

•Анализировать, выгружать статистику, писать отчеты, планировать работу.

•Выстраивать стратегию интернет-продвижения для бренда.

C удовольствием помогу вашей компании в развитии социальных сетей!