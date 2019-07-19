KirillMayanskiy

Кирилл KirillMayanskiy

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Твой SMMщик

Здравствуйте, я Кирилл!

Закончил курсы в крупном SMM агентстве. 

Интернет у меня не выключают, свет не пропадает, на свадьбы сестер друга не хожу.

Со мной ваши рекламные бюджеты будут потрачены эффективно. В общении со мной вы будете чувствовать себя комфортно и легко.

Я могу:

•Работать с социальными сетями "ВКонтакте", Facebook, Instagram и Одноклассники.

•Создавать группу "с нуля": от дизайна аватарки до создания цепляющего описания.

•Создавать по-настоящему классный и интересный контент, организовывать

контент-планы, проводить съемки.

•Работать с конкурсами на привлечение подписчиков, на "лайки", на активность, на

создание имиджа бренда.

•Настраивать таргетированную рекламу "ВКонтакте" и Facebook/Instagram, разрабатывать разные портреты целевых аудиторий.

•Поддерживать теплые отношения с клиентами, создавать максимально положительное

мнение о бренде.

•Работать с негативом.

•Монтировать видео на несложном уровне,

обрабатывать фотографии

•Создавать баннеры для соц сетей, конкурсов.

•Анализировать, выгружать статистику, писать отчеты, планировать работу.

•Выстраивать стратегию интернет-продвижения для бренда.

C удовольствием помогу вашей компании в развитии социальных сетей!

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Отзывы заказчиков

Katerina2
35 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Сделать рекламу в инстаграмм
Кирилл разбирается в рекламе в иг на все 100%! Рекомендую!
Хороший заказяик, четкое тз, постоянная связь, надеюсь на повторное сотрудничество)
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