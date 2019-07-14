Настроить таргет для Telegram канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок1306 просмотров

Требуется специалист для настройки таргетированной рекламы. Креатив есть, но ваши идеи с удовольствием выслушаю. Проблема с настройкой аудитории.

6 лет назад
EatCurry
Эмиль 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров