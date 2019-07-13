Мы уже запускали рекламные кампании в AdsManager. Необходимо проанализировать результаты наших протестированных Р.К и на основе анализа составить рекламную стратегию. Плюсом к выше написанному нужно будет единоразово сделать: 1. Сделать ...
Продвижение проекта
Необходимо консультация и помощь в продвижении проекта для привлечения заказов на проведение фото-видеосъемки, выставок и других мероприятий в лофте арткомбинат
Есть инстаграм
Заявки фрилансеров
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