Продвижение проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок214 просмотров

Необходимо консультация и помощь в продвижении проекта для привлечения заказов на проведение фото-видеосъемки, выставок и других мероприятий в лофте арткомбинат

https://artcombinat.ru 

Есть инстаграм 

6 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров