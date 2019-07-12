SMM-менеджер

Требуемый опыт работы: от 1 года

Полная занятость, удаленная работа

Обязанности:

Разработка и согласование ежемесячного контент-плана для продвиженияпродуктового и тематического контента компании в социальных сетях (Вконтакте,

Instagram).

Разработка и согласование плана по увеличению количества подписчиков доконца года.

Инициирование и создание интересного контента, ведение и продвижениеаккаунтов компании в социальных сетях (Вконтакте, Instagram) в соответствии с

утвержденной стратегией и планами:

- Создание интересного фото и видео-контента с использованием готовогоглобального контента, продуктовой информации и обзоров в СМИ;

- Понимание тенденций развития сети Instagram

- Размещение и продвижение публикаций;

- Вовлекающие публикации (конкурсы, опросы и т.д);

- Поиск и инициирование информационных поводов для создания публикаций;

- Модерация комментариев;

- Увеличение количества подписчиков (настройкатаргета);

- Мониторинг рейтинга публикаций, увеличение вовлеченности;

- Ведение актуальных сториз;

- Подбор работающих хэштегов и геотегов.

- Управление репутацией - поддержание положительного имиджа,мониторинг и работа с комментариями и отзывами в соц.сетях;

- Регулярная аналитика и рекомендации по развитию сообществ.

Требования:

Опыт работы от 1 года в SMM.

Подтвержденные результаты работы (примеры успешного ведения аккаунтов всоциальных сетях). Опыт написания SMM текстов, условий конкурсов и модерации.

Желание учиться новому, постоянное самосовершенствование и рост вместе скомпанией.

Энергичность и вовлеченность в процесс.

Условия:

Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом индивидуально

График работы: удаленно, около 15 часов в неделю.