собрать список форумов и сообществ и групп в соц сетях, аудитория владельцы КАМАЗ, МАЗ. Разместить на них ссылку на ютуб канал отчет в эксель файле, с ссылками на пост/сообщение/коментарий
SMM-менеджер
Требуемый опыт работы: от 1 года
Полная занятость, удаленная работа
Обязанности:
Разработка и согласование ежемесячного контент-плана для продвиженияпродуктового и тематического контента компании в социальных сетях (Вконтакте,
Instagram).
Разработка и согласование плана по увеличению количества подписчиков доконца года.
Инициирование и создание интересного контента, ведение и продвижениеаккаунтов компании в социальных сетях (Вконтакте, Instagram) в соответствии с
утвержденной стратегией и планами:
- Создание интересного фото и видео-контента с использованием готовогоглобального контента, продуктовой информации и обзоров в СМИ;
- Понимание тенденций развития сети Instagram
- Размещение и продвижение публикаций;
- Вовлекающие публикации (конкурсы, опросы и т.д);
- Поиск и инициирование информационных поводов для создания публикаций;
- Модерация комментариев;
- Увеличение количества подписчиков (настройкатаргета);
- Мониторинг рейтинга публикаций, увеличение вовлеченности;
- Ведение актуальных сториз;
- Подбор работающих хэштегов и геотегов.
- Управление репутацией - поддержание положительного имиджа,мониторинг и работа с комментариями и отзывами в соц.сетях;
- Регулярная аналитика и рекомендации по развитию сообществ.
Требования:
Опыт работы от 1 года в SMM.
Подтвержденные результаты работы (примеры успешного ведения аккаунтов всоциальных сетях). Опыт написания SMM текстов, условий конкурсов и модерации.
Желание учиться новому, постоянное самосовершенствование и рост вместе скомпанией.
Энергичность и вовлеченность в процесс.
Условия:
Уровень дохода обсуждается с успешным кандидатом индивидуально
График работы: удаленно, около 15 часов в неделю.
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