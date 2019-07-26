HRmanageriBro

Динамично растущая компания «iBro service». Сервисный центр по ремонту техники Apple и других смартфонов . Продажа сопутствующих аксессуаров. Работаем в крупных торгово-развлекательных центрах Москвы. Имеем большой поток клиентов.

Мы предлагаем принять участие в создании

Федеральной сети сервисных центров, интересную работу, дружную команду, быстрый профессиональный рост.

Основные принципы работы нашей Компании:

1. Говорить только правду.

Мы говорим правду друг другу, нашим сотрудникам, клиентам – всему миру!

2. Нести в мир добро, благо, созидание, любовь.

Руководствуемся принципом: «Что миру отдаешь, то он тебе и возвращает».

3. Безусловная любовь к тому что мы делаем.

Считаем, что работу надо любить, быть мастером своего дела, самосовершенствоваться и доводить до совершенства продукт компании.

4. Рассматривать миссию в широком контексте.

Наша миссия - обеспечивать быстрый, удобный и качественный ремонт смартфонов, заботясь о повышении качества жизни.

5. Бесконечное стремление к совершенству.

Мы хотели бы быть лучшими в своем деле, поэтому, мы продолжаем двигаться вперед, покоряя новые рубежи.

6. Главное - люди, потом - технологии.

Только лучшие люди, команда, боевой дух, отношения помогут нам создать передовые технологии и продукты компании.

7. Никогда не останавливаться на достигнутом.

Ставим цели на 10 лет вперед. Принимать новые вызовы!

Идем вперед, совершенствуемся до бесконечности!