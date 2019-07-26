HRmanageriBro

Требуемый опыт работы: от 1 года Полная занятость, удаленная работа Обязанности: Разработка и согласование ежемесячного контент-плана для продвиженияпродуктового и тематического контента компании в социальных сетях (Вконтакте, Instagram). Разработка ...
Динамично растущая компания «iBro service». Сервисный центр по ремонту техники Apple и других смартфонов . Продажа сопутствующих аксессуаров. Работаем в крупных торгово-развлекательных центрах Москвы. Имеем большой поток клиентов.
Мы предлагаем принять участие в создании
Федеральной сети сервисных центров, интересную работу, дружную команду, быстрый профессиональный рост.
Основные принципы работы нашей Компании:
1. Говорить только правду.
Мы говорим правду друг другу, нашим сотрудникам, клиентам – всему миру!
2. Нести в мир добро, благо, созидание, любовь.
Руководствуемся принципом: «Что миру отдаешь, то он тебе и возвращает».
3. Безусловная любовь к тому что мы делаем.
Считаем, что работу надо любить, быть мастером своего дела, самосовершенствоваться и доводить до совершенства продукт компании.
4. Рассматривать миссию в широком контексте.
Наша миссия - обеспечивать быстрый, удобный и качественный ремонт смартфонов, заботясь о повышении качества жизни.
5. Бесконечное стремление к совершенству.
Мы хотели бы быть лучшими в своем деле, поэтому, мы продолжаем двигаться вперед, покоряя новые рубежи.
6. Главное - люди, потом - технологии.
Только лучшие люди, команда, боевой дух, отношения помогут нам создать передовые технологии и продукты компании.
7. Никогда не останавливаться на достигнутом.
Ставим цели на 10 лет вперед. Принимать новые вызовы!
Идем вперед, совершенствуемся до бесконечности!
- Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт6 лет назад