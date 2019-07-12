Instagram по Создание сайтов на битрикс, лидогенерация

Добрый день, необходимо создать и настроить и наполнить (30 постов) аккаунт в instagram (инстаграм) по тематике "Создание сайтов на 1с-битрикс" и настроить рекламу. Задача - лидогенерация. Ориентируемся на срок: 7 дней, стоимость 5000 руб. Оплата напрямую исполнителю. Постоплата. По предоплате деньги выделить не сможем (можно раздробить на какие-то более мелкие этапы). Готовы обсуждать состав работ, сроки и стоимость.