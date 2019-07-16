Продвижение магазина кроссовок в инстаграм

Здравствуйте. Имеется магазин реплик брендовых кроссовок в инстаграм https://www.instagram.com/holiday_sneakers/

Продвижением занимался сам, с нуля. Ботов нет. Основная масса подписчиков добывалась путем массфоловинга.

Мною были проведены следующие манипуляции:

Фоловинг и лайкинг по активной аудитории конкурентов. Каждый день выкладывается по 6 постов. Каждый день делаю посты в сториз. Отвечаю на сообщение клиентов в течении нескольких минут. Фото стараюсь постить не рандомные а с подходящим расположением кроссовок.

Все манипуляции делал сам знания черпал из курсов и из интернета.

Цель. Поднять продажи. Нужен человек который имел дело с подобной тематикой, а лучше с такой же (с кросовками)

Который на практике знает как поднять продажи. Если вы будете предлагать массфоловинг и масслайкинг, то прошу обьяснить почему ваши действия принесут результат, а мои не принесли.

Прошу скидывать кейсы в личку.

Подробнее тоже в личке

задание считается выполненным если поступают лиды.