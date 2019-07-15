Привлечь клиентов с рекламой (Facebook илл Google ads или MyTarget)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт14 заявок259 просмотров

Нужно привлечь клиентов для агентства создающего сайты. Аудитория весь Узбекистан. Желательно с гарантией результата. 

Вопрос: 

– Есть ли у вас опыт или сертификат, подтверждающий вашу квалификацию

Google Ads
6 лет назад
davron28
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров