Посмотреть страницу и проверить на наличие определённого контента

Исполнителю будет выслан список ссылок на видеохостинге YouTube и список названий определённых шоу.

В списке будут ссылки на видео в YouTube (в формате .xlsx). Их нужно будет сопоставить с высланным списком шоу и отмечать ссылки следующими цветами:

- зелёный, если ВИДЕО-КОНТЕНТ присутствует и совпадает со списком тайтлов;

- жёлтый, если ВИДЕО-КОНТЕНТ недоступен (удалён по требованию правообладателя, недоступен в вашем регионе и т.п.)

- красный, если отсутствует, не совпадает с шоу из списка или НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВИДЕО;

Пример выполненного задания, так же, будет выслан вместе с ссылками и названиями шоу (пример сделан на основе аналогичного задания в YouTube)

Первый задания будут высылаться файлами по 100 ссылок (1,5р ссылка). При успешном выполнении задания количество ссылок за раз может вырасти (по желанию).