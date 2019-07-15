Комментарии Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Нужно большое количество комментариев Facebook 

Для этой разовой задачи Вам потребуется: умение работать с множеством аккаунтов с 1 компьютера. Минимальное количество 30 аккаунтов, в идеале 50-100. Минимальный объем в день от 500 комментариtв, в идеале 1000, максимально 10 000 в сутки. 

Требование к аккаунтам: гео ру,рб,укр. Наличие аватарки, в большинстве наличие от 1го поста. 

Комментарии писать не нужно будет, готовый текст предоставляю. Копировать>вставить. 

За каждый комментарий готов платить 3-5 рублей, в зависимости от объемов которые вы реально сможете дать, обсуждаемо. 

Пример: 1000 комментариев – 5000 рублей. 

Закончить надо будет за неделю (до 21го числа) пишите реальные объемы которые сможете сделать в срок.. (при объеме 1к комментов в сутки ~ 5000р, 2к комментов ~10000р и т.д) 

Для понимания компетентности и ваших возможностей. Опишите в 2х словах алгоритм, как Вы будете оставлять комментарии с более 30 аккаунтов FB с 1 компьютера?

6 лет назад
Digital_smm
Александр 
34 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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