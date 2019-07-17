·Медицинский центр Леомед формирование контент-плана и его реализация; · сопровождение и наполнение контентомстраниц Facebook, Instagram и Telegram; · настройка рекламы в соц.сетях и GoogleAdWords; · статьи и реклама на внешних ресурсах; · контроль и определение эффективности всехплатных размещений; · работа со СМИ, лидерами ...