Продвижение профиля в Instagram

$158
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен9 заявок274 просмотра

Нужно провести аудит и продвинуть профиль в инстаграм.

6 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$158
30 дней
Escrow
Ярослав выслушал мою задачу и практически сразу предложил решение. Я оплатил работу, через пару дней я получил развернутый и понятный аудит моего аккаунта, где были разобраны основные ошибки и проблемы. После этого работа не была завершена, она только началась: Ярослав подключил некоторые сервисы продвижения и аккаунт начал расти, но мы столкнулись с проблемой блокировок от Инстаграм, и что важно: тут Ярослав не слился, а показал себя настоящим профессионалом и быстро сменил стратегию. Он сделал полностью новую таргетированную рекламу, благодаря которой я за выходные набрал более 100 целевых подписчиков, это очень круто, потому что раньше я набирал такое кол-во ЦА примерно 1-2 месяца. За это я очень признателен Ярославу, сейчас он предложил так же улучшить таргет, чтобы я тратил на подписчика меньше денег и настроил рекламную кампанию заново. Всем очень рекомендую Ярослава как специалиста по СММ, очень круто, планирую продолжать сотрудничество!
Благодарю Кирилла за интересную работу. Буду рад продолжить сотрудничество. Как заказчика рекомендую!

Заявки фрилансеров

TrafficHunter
Ярослав 
34 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад

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