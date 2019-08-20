Продвижение профиля в Instagram

Ярослав выслушал мою задачу и практически сразу предложил решение. Я оплатил работу, через пару дней я получил развернутый и понятный аудит моего аккаунта, где были разобраны основные ошибки и проблемы. После этого работа не была завершена, она только началась: Ярослав подключил некоторые сервисы продвижения и аккаунт начал расти, но мы столкнулись с проблемой блокировок от Инстаграм, и что важно: тут Ярослав не слился, а показал себя настоящим профессионалом и быстро сменил стратегию. Он сделал полностью новую таргетированную рекламу, благодаря которой я за выходные набрал более 100 целевых подписчиков, это очень круто, потому что раньше я набирал такое кол-во ЦА примерно 1-2 месяца. За это я очень признателен Ярославу, сейчас он предложил так же улучшить таргет, чтобы я тратил на подписчика меньше денег и настроил рекламную кампанию заново. Всем очень рекомендую Ярослава как специалиста по СММ, очень круто, планирую продолжать сотрудничество!