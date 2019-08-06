termoth

Маргарита Чинёнова termoth

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение и продвижение YouTube канала

    Привести в порядок внешний вид канала . Монтаж и добавление видеороликов – 2...4 ролика в месяц, запуск рекламы для набора стартовых просмотров. Анализ актуальности тем и подача ТЗ на новые видео. ...

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редирект со старого на новый сайт

    Перенестипопулярные статьи со старого сайта на новый, при этом отредактировать и наполнить качественной графикой (картинками). Настроить редирект с самых популярных страниц старого сайта на аналогичные страницы на новом.   Цель - сохранение ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение профиля Pinterest и его продвижение

    Наполнитькачественным контентом – товарными и информационными баннерами. Задать единый стиль. Цель - увеличить число подписчиков с 7 до 5000 чел.и увеличить число переходов с группы на сайт компании. Дать список рекомендаций ...

    Социальные сети (SMM и SMO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Наполнение и продвижение группы в Faceвook

    Привестив порядок внешний вид группы. Подготовить и запустить рекламные посты по теме энергосбережение. Цель - увеличить число подписчиков с 123 до 1000 чел.(5000чел за полгода), поднять активность на 50% и увеличить число переходов с ...

    Социальные сети (SMM и SMO)13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад