Привести в порядок внешний вид канала . Монтаж и добавление видеороликов – 2...4 ролика в месяц, запуск рекламы для набора стартовых просмотров. Анализ актуальности тем и подача ТЗ на новые видео. ...
- Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
Перенестипопулярные статьи со старого сайта на новый, при этом отредактировать и наполнить качественной графикой (картинками). Настроить редирект с самых популярных страниц старого сайта на аналогичные страницы на новом. Цель - сохранение ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт6 лет назад
Наполнитькачественным контентом – товарными и информационными баннерами. Задать единый стиль. Цель - увеличить число подписчиков с 7 до 5000 чел.и увеличить число переходов с группы на сайт компании. Дать список рекомендаций ...Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Привестив порядок внешний вид группы. Подготовить и запустить рекламные посты по теме энергосбережение. Цель - увеличить число подписчиков с 123 до 1000 чел.(5000чел за полгода), поднять активность на 50% и увеличить число переходов с ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад