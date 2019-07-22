Наполнение и продвижение YouTube канала

Привести в порядок внешний вид канала .

Монтаж и добавление видеороликов – 2...4 ролика в месяц, запуск рекламы для набора стартовых просмотров.

Анализ актуальности тем и подача ТЗ на новые видео.

Цель – увеличить число подписчиков с 1919 до 5000 чел. За 3 месяца, увеличить число переходов с канала на сайт ежемесячно с 6 до ≥100