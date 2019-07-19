Реклама ресторана (ФБ/ИНСТ)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт15 заявок192 просмотра

необходим запуск рекламной компании в инстаграм для привлечения гостей в ресторан. Ресторан находится на Бали. 

Необходима консультация в создании работающиего креатива (есть качественный фото и видео продакшен) и запуск по целевой. 

Рассматриваем человека с кейсами по ресторанам и кафе! 

6 лет назад
Kovalevkv
Кирилл 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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