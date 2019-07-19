Реклама ресторана (ФБ/ИНСТ)

необходим запуск рекламной компании в инстаграм для привлечения гостей в ресторан. Ресторан находится на Бали.

Необходима консультация в создании работающиего креатива (есть качественный фото и видео продакшен) и запуск по целевой.

Рассматриваем человека с кейсами по ресторанам и кафе!