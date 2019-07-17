Ищем СММ специалиста, для продвижения нашей компании в соц сетях (вк, фейсбук, инстаграм), также для рассылки сообщений в мессенджерах (телеграм, Вотс апп, вайбер). Тематика: эскорт агентство.
Наполнение профиля Pinterest и его продвижение
Наполнитькачественным контентом – товарными и информационными баннерами. Задать единый
стиль.
Цель - увеличить число подписчиков с 7 до 5000 чел.и увеличить число переходов с группы на сайт компании. Дать список рекомендаций
по качеству и количеству добавляемых досок и пинов.
Заявки фрилансеров
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