Провести рекламную кампанию, привлечь заявки на сайт с фейсбука и инст

Необходимо привлечь заявки на сайт из социальных сетей при учете, что аккаунт регулярно блокируют. Ваша задача оперативно создавать/выкупать новые аккаунты фб и инст, чтобы не возникало простоя. Длительность - 1 месяц. Оплата 50% при запуске, 50% при закрытии проекта. Если справляетесь, запускаем следующий месячный проект. Нам необходимо не менее 10 заявок в день для обработки. ТЗ:

- Изучить заданную тематику (вебкам);

- Разработать стратегию;

- В объявлении не использовать слово "вебкам", только "работа за компьютером в студии". Предварительно обсуждать, объявления в ходе кампании должны быть разными;

- Немедленные действия в случае блокировки. Готов выкупать аккаунты, заинтересован в оперативности.

Простой во время блокировки недопустим.Убедительная просьба оставлять заявки только если вы уверены, что справитесь.