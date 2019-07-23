Требуется удалить зарубежные аккаунты из подписчиков instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт10 заявок249 просмотров

Здравствуйте! Требуется анализ подписчиков instaram на предмет: ботов,зарубежных аккаунтов, неактивных людей, магазинов других. Не в процентном соотношении, а поименно. Требуется дать способ, для качественного удаления "левых" аккаунтов, с избежанием резкого понижения охвата, блокировки и удаления аккаунтов клиентов.

Площадка инстаграм. 

Подписчиков 6700

Оплата по договоренности.

6 лет назад
logotip12
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров