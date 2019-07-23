В паблик вк нужны подписчики из города Нижнекамск. Количество 300 чел. От 18 лет. Пол любой. Рассмотрю ваши предложения.
Требуется удалить зарубежные аккаунты из подписчиков instagram
Здравствуйте! Требуется анализ подписчиков instaram на предмет: ботов,зарубежных аккаунтов, неактивных людей, магазинов других. Не в процентном соотношении, а поименно. Требуется дать способ, для качественного удаления "левых" аккаунтов, с избежанием резкого понижения охвата, блокировки и удаления аккаунтов клиентов.
Площадка инстаграм.
Подписчиков 6700
Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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