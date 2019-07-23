Создать и оформит аккаунт инстаграмм для компании

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок323 просмотра

Нужно настроить и оформит аккаунт инстаграмм.

Придумать дизайн, стратегию продвижения, оформления к постам, картинкам, тексту и так далее. 

Аккаунт для маркетингового агенства.

Регион расположения Новосибирск.

Подробнее информацию запрашивайте. Отвечу что смогу. Сам не знаю что нужно чтоб это сделать.

6 лет назад
fanirmag
Фанир 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров