Задача - создать и заполнить страницу в инстаграм фотографиями, описаниями и ценами товаров с сайта магазина
Почистить инстаграмм подписчиков
Добрый день!
Знакомый оказал, так сказать, медвежью услугу - подарил аккаунту (накрутил) подписчиков.
Нужно почистить подписчиков. Удалить/заблокировать подписчиков из не актуальных стран (очень много из арабских стран, Америки)
Выбранный исполнитель
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