Почистить инстаграмм подписчиков

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт9 заявок479 просмотров

Добрый день!

Знакомый оказал, так сказать, медвежью услугу - подарил аккаунту (накрутил) подписчиков.

Нужно почистить подписчиков. Удалить/заблокировать подписчиков из не актуальных стран (очень много из арабских стран, Америки) 

6 лет назад
dakzkd
40 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

nick_walker
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
5 дней
Escrow
Работа не выполнена.
Работа была физически и теоретически невыполнима.

Заявки фрилансеров

nick_walker
Никита 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад