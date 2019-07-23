Создать и заполнить аккаунт инстаграм для магазина женской одежды

$160
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт40 заявок364 просмотра

Задача - создать и заполнить страницу в инстаграм фотографиями, описаниями и ценами товаров с сайта магазина

6 лет назад
nataivashchenko
Наталья 
33 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров