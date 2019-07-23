Создать и заполнить аккаунт инстаграм для магазина женской одежды

Нужно создать три страницы (в контакте, Фейсбук и Инстаграмм) и наполнить их. (примерно по 10 публикаций в каждую) Нужно показать примеры ранее выполненных работ. Дорого не предлагать поскольку мы рекламное агентство и нам тоже зарабатывать ...