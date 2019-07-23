Создать страницы в контакте, Фейсбук и Инстаграмм и наполнить

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт18 заявок263 просмотра

Нужно создать три страницы (в контакте, Фейсбук и Инстаграмм) и наполнить их. (примерно по 10 публикаций в каждую) Нужно показать примеры ранее выполненных работ. Дорого не предлагать поскольку мы рекламное агентство и нам тоже зарабатывать нужно :)

6 лет назад
spb9160777
Алексей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров