Нужно создать три страницы (в контакте, Фейсбук и Инстаграмм) и наполнить их. (примерно по 10 публикаций в каждую) Нужно показать примеры ранее выполненных работ. Дорого не предлагать поскольку мы рекламное агентство и нам тоже зарабатывать ...
Настройка рекламы FB
-Настройка рекламного кабинета
-настройка pixel
-анализ целевой аудитории и конкурентов
-составление "портрета" целевой аудитории
-создание аудиторий для рекламы.
-создание групп объявлений
-настройка объявлений
-запуск рекламной кампании и определение эффективных связок
Выбранный исполнитель
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