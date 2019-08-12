Настройка рекламы FB

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен2 заявки159 просмотров

-Настройка рекламного кабинета

-настройка pixel

-анализ целевой аудитории и конкурентов

-составление "портрета" целевой аудитории

-создание аудиторий для рекламы.

-создание групп объявлений

-настройка объявлений

-запуск рекламной кампании и определение эффективных связок

6 лет назад
frostwarrior
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$100
12 дней
Александр включился в нашу тему и подстроился под наши требования. Работаем дальше!
Спасибо за проект! Все четко, полное понимание и мгновенная оплата. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Sanya555
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)